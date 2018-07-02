Озвучены фамилии россиян, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных

Украина готова передать Москве 23 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Об этом во время брифинга заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, пишет УНН.

"Я хочу озвучить фамилии тех граждан РФ, я имею на это соответствующее разрешение компетентных структур, кого мы готовы передать России для освобождения украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова, наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, для всех них", - сказала она.

Озвученный Геращенко полный список россиян выглядит следующим образом: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее Украина выдвинула России условие для обмена пленных.