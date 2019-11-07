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7 ноября • обновлено в 20:17
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"Там Швейцария!" Зеленский рассказал о достижениях Донбасса после отвода войск

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в населенных пунктах Донбасса, где прошло разведение войск – в Станице Луганской и Золотом-4.

Подробности он раскрыл в интервью "Откровенно с президентом", снятым за рулем автомобиля Tesla (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы развели войска в Станице Луганской и, видите, сделали временный пешеходный мост. А сейчас уже заливается бетоном, будет фундаментальный мост построен. Там КПВВ, свет, там Швейцария!" – заверил президент.

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Зеленский рассказал о достижениях после отвода войск

Зеленский рассказал о достижениях после отвода войск

С разведением в Золотом, по его словам, было много манипуляций, однако оно также прошло успешно.

"В Катериновке (возле Золотого) развели войска. И нет там никаких выстрелов. И в Станице Луганской нет. И статистика такая: где есть разведение, огня нет. В Петровском поле и нет никаких проблем с отводом войск, только время надо", – добавил он.

Президент поделился гордостью за украинских военных и отметил их слаженные действия.

"Никакой серой зоны нет! Забудьте эти слова. Там безопасная ситуация. Там находятся наши люди. Военные ушли, там представители полиции и службы безопасности", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, что войну на Донбассе можно прекратить, только обсуждая ее в "нормандском формате" и согласовывая все решения с украинским обществом.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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