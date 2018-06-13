Отставка Жебривского: Порошенко принял решение

Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, который подал в отставку.
Соответствующий указ №164/2018, который подписал глава государства, был опубликован на официальном сайте президента 13 июня.
"Об увольнении П.Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Президент Украины П.Порошенко", – сказано в документе.
Стоит отметить, что президент назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Жебривский сообщил о своем решении уйти в отставку. Позже, появилась информация о возможном его преемнике на посту главы Донецкой области.
13 июня Порошенко подписал указ о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.
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