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Отставка Жебривского: Порошенко принял решение

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил увольнение главы Донецкой областной государственной администрации Павла Жебривского, который подал в отставку.

Соответствующий указ №164/2018, который подписал глава государства, был опубликован на официальном сайте президента 13 июня.

"Об увольнении П.Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Президент Украины П.Порошенко", – сказано в документе.

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Стоит отметить, что президент назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Жебривский сообщил о своем решении уйти в отставку. Позже, появилась информация о возможном его преемнике на посту главы Донецкой области.

13 июня Порошенко подписал указ о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персоны
Павел ЖебривскийПетр Порошенко
Место
УкраинаДонецк
Объект
Донецкая область
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