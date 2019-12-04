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4 декабря • обновлено в 13:41
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"Есть вопросы": в "Слуге народа" анонсировали расследование против скандального Трубы

1.7т
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Уволенный глава Государственного бюро расследований Роман Труба должен понести наказание, если правоохранители обнаружат в скандальных записях его разговоров состав преступления.

Об этом заявила в эфире ObozTV народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук. По словам нардепа, уход с должности главы ГБР не станет для Трубы гарантией освобождения от ответственности.

"К руководителю есть вопросы. Он подозревается в каких-то политически заангажированных проектах, когда мы слышим вероятные его записи разговоров многочасовые, мы понимаем, что есть политическое давление, есть политическая составляющая", – заявила Верещук.

На вопрос, надо ли расследовать опубликованные в Telegram записи разговоров, которые компрометируют главу ГБР, нардеп ответила: "Обязательно. Такие обвинения даже для бывшего руководителя ГБР не могут быть просто словами или какими-то скандалами с Telegram-каналов. Обязательно должно быть расследование, внутренняя безопасность. Также те органы, которые должны контролировать, должны доказать, а общество должно знать, это был голос Трубы или нет".

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По ее словам, отставка Трубы не станет индульгенцией для главы ГБР.

"Должна быть неотвратимость наказания. Если в действиях Трубы есть состав преступления, он должен понести наказание", – подчеркнула Верещук.

В "Слуге народа" анонсировали расследование против Трубы

prm.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Монобольшинство в Верховной Раде отправило в отставку главу ГБР Романа Трубу. Уволить руководителя правоохранительного органа пришлось из-за череды разоблачений и разрушенной репутации как самого Трубы, так и возглавляемого им ведомства.

  • анонимный Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал записи разговоров, которые компрометируют уже бывшего главу ГБР. Записи показывают, что дела в ГБР открываются и продвигаются по команде Офиса президента Украины.

  • 3 декабря детективы НАБУ задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и "правую руку" директора ГБР Игоря Щербину на получении 75 тысяч долларов взятки.

  • На новость отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил о необходимости обновления руководства ГБР и призвал Раду поддержать законопроект о перезапуске Бюро.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
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Персоны
Роман Труба Ирина Верещук
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Государственное Бюро Расследований
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