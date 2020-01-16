''Зеленский – слабак'': что думают в Раде о зашкваре Гончарука и отправят ли его в отставку

В Украине очередной скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В сеть попали записи, где предположительно глава Кабмина признается, что он "полный профан в экономике". При этом нелестно отзывается о президенте Владимире Зеленском и жалуется, что глава государства понимает в экономике лишь на примере оливье.

Над премьером нависла угроза отставки, а в Раде всерьез обсуждают скандал. Именно поэтому OBOZREVATEL решил узнать, что грозит главе правительства и что о нем думают "слуги народа".

"Гончарук плох, но на его место придет еще хуже"

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина: "Уверена, что в целом и правительство, и команда, которая пришла ко власти, очень неквалифицированны. Если Гончарук так говорит (о том, что он профан. – Ред.), это так и есть. Но проблема в том, что информацию об этом разносит Игорь Коломойский и его опричники. Если уберут премьер-министра, то и правительство тоже уйдет в отставку. В этой ситуации – первый наш вопрос, кого искать на замену?".

"Нынешнее правительство не дает Коломойскому получить то, что он хочет. Если же премьера снимут, то команде Зе будет продвигать человека, близкого к олигарху. Что хорошо для Коломойского – плохо для государства", – пояснила Федина.

"Мне непонятно, что сделано в медицине и образовании"

Народный депутат от "Голоса" Инна Совсун: "Мы действуем в той ситуации, что монобольшинство работает с Гончаруком по той причине, что поменять не на кого... Я не вижу позитивных итогов работы правительства за полгода, не вижу изменений в образовании, не понимаю, что происходит в сфере охраны здоровья, социального обеспечения. Это намного весомее причина для дискуссий для будущего правительства и его перспектив, чем вот эти пленки".

"Премьер-министр и правительство должны отчитаться перед народными депутатами, как вообще это стало возможно (прослушка). Это очень опасно, и мы до конца не понимаем, какие еще разговоры были записаны. Понимаете, у него есть доступ к гостайне, к военным действиям, которые реально очень важны. Именно эти разговоры и имеют ценность", – подчеркнула нардеп.

"Президент показал себя слабаком"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин: "Президент себя показал слабаком. Отношения во власти не всегда регулируются формальными нормами, особенно в постсоветских странах. Да, мы можем рассказывать, что в Норвегии это не так, но в нашей стране неформальные связи имеют весомое значение..."

"Мы пытаемся добиться реакции президента на то, что его разводят люди, которые благодаря ему пришли во власть. Он же не реагирует, поэтому возникает вопрос касательно его знаменитой тирады на передовой (перепалка Зеленского в Золотом, где он сказал "Я же не лох"). Я даже гипотетически не могу себе представить, чтобы при Порошенко премьер мог такое говорить, при Януковиче или Кучме, при этом оставшись целым и невредимым, даже в физическом плане", – подчеркнул Волошин.

"Это все спланированная операция"

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко: "Это такая технология. Обратите внимание, первой появилась информация о премиях, затем о зарплатах, сейчас вот о пленках. Это все спланированная операция, направленная против премьер-министра... Это выгодно прежде всего тем, кто работает против правительства, тем, кому не нравится темп".

"Нет фактов, доказывающих, что это голос Гончарука. Пленка оставляет желать лучшего, качество не очень, поэтому мне сложно это комментировать", – заявил нардеп от СН.

Что же такого сказал Гончарук?

В сеть слили настоящую информационную бомбу – разговор якобы премьер-министра Гончарука сразу с несколькими топ-чиновниками. Пока известно о трех записях разговоров, где в частности звучат голоса якобы заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой. Якобы запись была сделана во время стратегической сессии финансового планирования.

Главные тезисы разговора:

У Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент якобы не понимает, за счет чего укрепляют курс гривни. У главы государства "пустое место в голове".

Гончарук: "Я полный профан в экономике, юрист по образованию".

У Зеленского "два страха: что коррупционеры зарабатывают деньги и что все эти деньги – Петра Порошенко".

В 4-м квартале просядет экономический рост: "ухандохали" экономику, понимаете... Плана нет".

Заседание Кабмина, на котором предположительно мог состояться разговор

В беседе обсуждали ревальвацию гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины, где прозвучало предложение: "А давайте будем что-то производить!" Участники разговора все время обсуждали, как правильно подать Зеленскому картину экономику Украины в целом.

"Смотрите, Владимир Александрович: вот это произошло с вот этим. Вот это произошло с валютой. Ему нужно рассказать истории. У него в голове, когда появится внятная картинка..." – предлагал "Гончарук".

Более детально со всеми записями разговора можно ознакомиться здесь.

Что будет с Кабмином и как это "ударит" по каждому украинцу

Если разговор окажется правдивым, то это настоящая катастрофа. Получается, что первые лица страны, которые отвечают за планирование и экономическое состояние украинцев – не имеет плана развития даже на год. Речь о каком-то долгосрочном плане и вовсе не идет.

Во фракции "Слуга народа" пленки вызвали настоящий скандал, отдельные нардепы заговорили об отставке премьер-министра. Главные инициаторы возможной отставки – неформальная группа олигарха Игоря Коломойского в монобольшинстве. Примечательно, что ее главные рупоры Александр Дубинский и Максим Бужанский попытались вынести голосование по отставке во фракции, но получили в поддержку лишь с десяток голосов.

По словам сразу двух собеседников OBOZREVATEL из числа нардепов от "Слуги народа", Гончарук пока свой пост не покинет. Во фракции это не поддерживают, хотя и недовольны ситуацией. Проблемы, правда, могут возникнуть у двух министров из числа членов правительства, а именно:

Алена Бабак, министр развития общин и территорий. Источники во фракции уверяют, ее могу отправить в отставку уже до конца земли. Многие недовольны ее работой.

Тимофей Милованов, министр экономического развития и торговли. Он стал довольно резонансной фигурой за последние месяцы, часть нардепов недовольны его работой и считают, что он лишь раздает интервью, но в министерстве практически ничем не управляет. Но на данном этапе его лично поддерживает президент Владимир Зеленский.

Алена Бабак – вероятный кандидат на увольнение

Также по информации уже других источников в монобольшинстве, сейчас развернулись торги вокруг голосования за законопроект о рынке земли. Отдельные группы влияния просят взамен на поддержку важной идеи министерские портфели.

Публично же во фракции СН любые разногласия в работе с Кабмином отрицают: "Слава Богу, мы еще не дошли на заседаниях фракции к тому, чтобы обсуждать информацию из Telegram-каналов", – пояснил OBOZREVATEL глава партии СН Александр Корниенко. В то же время Корниенко подтвердил, что эмоциональные призывы такого характера все же были, но их никто не поддержал. "Это выглядело так: "А давайте срочно снимать Гончарука? Кто за?" Пять рук подняли – и все", – сказал нардеп.

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