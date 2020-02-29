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29 февраля • обновлено в 22:34
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Отставка Гончарука: Томенко дал прогноз по Кабмину

5.6т
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Из Кабинета министров Украины в ближайшее время будут уволены несколько министров, а полная его "перезагрузка" произойдет через полгода.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV украинский политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя многочисленные слухи об отставке правительства Алексея Гончарука.

"Мне кажется, что эта кампания закончится тем, что будет 3-4 изменения министров, которые четко показали ,что опускают рейтинг Зеленского и команды. Они будут заменены", - отметил Томенко.

Политик предположил, что в Кабмине появится вице-премьер по вопросам экономики, "потому что если Милованов экономист, то я - лауреат нобелевской премии по экономике".

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"Мне кажется, план такой - поменять частично правительство, а под осень, когда будут местные выборы, сказать - друзья, я терпел-терпел, мы полностью это меняем, новую светлую жизнь начинаем... Потому еще раз их "сделаем вместе" на местных выборах, и тогда я силу президента, Верховной Рады, нового правительства и местной власти кину на алтарь борьбы за благо народа", - пояснил он.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

facebook.com/aleksey.goncharuk

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Темы
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Персоны
Николай Томенко Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Мир Миру
Мир Миру
:о))) "Нові" обличчя при владі не означає виключно "молоді". Головне - спрацювання "соціального ліфту", яким піднявся і сам Зеленський :о)))
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