Отставка Гончарука: Томенко дал прогноз по Кабмину

Из Кабинета министров Украины в ближайшее время будут уволены несколько министров, а полная его "перезагрузка" произойдет через полгода.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV украинский политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя многочисленные слухи об отставке правительства Алексея Гончарука.

"Мне кажется, что эта кампания закончится тем, что будет 3-4 изменения министров, которые четко показали ,что опускают рейтинг Зеленского и команды. Они будут заменены", - отметил Томенко.

Политик предположил, что в Кабмине появится вице-премьер по вопросам экономики, "потому что если Милованов экономист, то я - лауреат нобелевской премии по экономике".

"Мне кажется, план такой - поменять частично правительство, а под осень, когда будут местные выборы, сказать - друзья, я терпел-терпел, мы полностью это меняем, новую светлую жизнь начинаем... Потому еще раз их "сделаем вместе" на местных выборах, и тогда я силу президента, Верховной Рады, нового правительства и местной власти кину на алтарь борьбы за благо народа", - пояснил он.

Алексей Гончарук facebook.com/aleksey.goncharuk

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