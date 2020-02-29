Отставка Гончарука: Томенко дал прогноз по Кабмину

Из Кабинета министров Украины в ближайшее время будут уволены несколько министров, а полная его "перезагрузка" произойдет через полгода.
Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV украинский политический и общественный деятель Николай Томенко, комментируя многочисленные слухи об отставке правительства Алексея Гончарука.
"Мне кажется, что эта кампания закончится тем, что будет 3-4 изменения министров, которые четко показали ,что опускают рейтинг Зеленского и команды. Они будут заменены", - отметил Томенко.
Политик предположил, что в Кабмине появится вице-премьер по вопросам экономики, "потому что если Милованов экономист, то я - лауреат нобелевской премии по экономике".
"Мне кажется, план такой - поменять частично правительство, а под осень, когда будут местные выборы, сказать - друзья, я терпел-терпел, мы полностью это меняем, новую светлую жизнь начинаем... Потому еще раз их "сделаем вместе" на местных выборах, и тогда я силу президента, Верховной Рады, нового правительства и местной власти кину на алтарь борьбы за благо народа", - пояснил он.
Алексей Гончарук
facebook.com/aleksey.goncharuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ряд СМИ сообщил о готовящейся отставке Кабмина Алексея Гончарука. На его место якобы рассматривался бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко.
Гончарук сообщил, что рассматривается отставка всего Кабинета министров, а не только его увольнение.
По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% - против.
По данным источников OBOZREVATEL, Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку.
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