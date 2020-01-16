"Отрежут Украину от морей": Зеленского предупредили о новом вторжении России

Заявление президента РФ Владимира Путина о "российском Причерноморье" является реальной угрозой безопасности Украины.

Об этом в интервью "Главкому" сообщил бывший премьер-министр, экс-представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

"Эти слова – очень серьезный сигнал… Это реальная угроза Украине. Я думаю, президент Зеленский должен обязательно отреагировать на эти слова. Сдержанной, холодной лексикой, но надо было отреагировать. Понимаю, что ему не хотелось заострять отношения с Путиным, чтобы не сорвать обмен заложниками и следующую встречу в нормандском формате. Но есть обстоятельства, когда не реагировать нельзя. Потому что молчание воспринимается как твоя слабость", – рассказал он.

Марчук отметил, что слова Путина прозвучали как угроза захвата Россией новых территорий Украины.

"Если перевести сказанные слова Путина на язык международного права, то получается, что Россия планирует захватить еще часть территории Украины, и отрезать нас от Азовского и Черного морей. Кроме того: что значит, когда глава ядерной державы заявляет, что они с этим сейчас "разбираются"? Кто разбирается? Спецслужбы, разведка, историки или военные? Именно поэтому после такого заявления Путина логично будет выглядеть наше обращение к подписантам Будапештского меморандума и в Совбез ООН", – пояснил он.

Владимир Путин

Политик добавил, что Украине нужно заняться морской безопасностью, с учетом ситуации, складывающейся в Азовском и Черном морях. При этом Зеленский должен публично предложить Путину выяснить, с "какого времени мы будем исследовать историю нашего соседства".

"Я считаю, что это было серьезное реальное предупреждение со стороны Путина… Такими заявлениями президент Путин приучает и Запад, чтобы после очередной провокации против Украины напомнить западным лидерам, что он совсем недавно предупреждал, что разбирается с Украиной", – подытожил Марчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморья и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов ответил Путину, который назвал "исконно русскими" юг и восток Украины.

Также депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко ответили Путину на слова о Причерноморье как "исконно российской территории".

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