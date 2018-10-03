МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

''Отреагируем немедленно!'' Венгрия пообещала Украине ''ответку'' после скандала с паспортами

4.2тЧитать материал на украинском

Если Украина исполнит обещание и выдворит консула Венгрии, замешанного в скандале с выдачей гражданства своей страны на Закарпатье, Министерство иностранных дел Венгрии немедленно пойдет на ответные меры.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Москве, они готовы выслать из страны консула Украины.

Сийярто уверяет, что венгерский консул в Берегово не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы. Поэтому, говорит он, в правительства Украины нет причин отозвать дипломата.

Новости
Померещились нацисты: профессор из Венгрии "блеснул" на росТВ фейком об Украине
''Отреагируем немедленно!'' Венгрия пообещала Украине ''ответку'' после скандала с паспортами

Петер Сийярто

"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

У Порошенко заявили, что это является скрытой территориальной претензией к стране и требует срочных мер, в частности, усиления ответственности за скрытое двойное гражданство.

Позже Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула.

Место
Венгрия
Объект
Украина
Поделиться в Facebook
26
Комментарии
74
49
Смешно
6
Интересно
4
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Судя по этническому составу майданного ЦК партии им. майдана, евро-майдан - это еврейский майдан.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Украина,як чёрнорота хабалка, разосралась со всеми соседями. Стадо укробаранов,которому потрибен русский пастух
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги