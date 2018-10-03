''Отреагируем немедленно!'' Венгрия пообещала Украине ''ответку'' после скандала с паспортами

Если Украина исполнит обещание и выдворит консула Венгрии, замешанного в скандале с выдачей гражданства своей страны на Закарпатье, Министерство иностранных дел Венгрии немедленно пойдет на ответные меры.

Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Москве, они готовы выслать из страны консула Украины.

Сийярто уверяет, что венгерский консул в Берегово не нарушил ни венгерские, ни украинские, ни международные законы. Поэтому, говорит он, в правительства Украины нет причин отозвать дипломата.

Петер Сийярто

"Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу", - заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

У Порошенко заявили, что это является скрытой территориальной претензией к стране и требует срочных мер, в частности, усиления ответственности за скрытое двойное гражданство.

Позже Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула.