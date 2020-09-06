Отношения Украины с Беларусью не могут быть такими, какими были раньше, – Кулеба

Отношения Украины с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до выборов в соседней стране.

Такое мнение в эфире "Прямого" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметив, что причиной является не только нарушение прав человека в Республике.

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата", – возмутился министр.

"То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ", – заявил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кулеба считает, что Украине нужно вести переговоры с главой России Владимиром Путиным. По его словам, "конечные решения принимает лично Путин";

также Кулеба заявил, что России на самом деле не нужны "ДНР", "ЛНР" и Крым. Она хочет, чтобы изменилась вся Украина.

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