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1 февраля • обновлено в 00:35
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Отмена трудовых книжек в Украине: у Шустера озвучили сроки и подробности

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С февраля 2020 года украинцы могут перейти на электронные трудовые книжки. При этом, можно будет выбирать - нужна вам бумажная или нет.

Об этом в эфире шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, законопроект уже подготовлен Кабинетом Министров Украины и направлен в Верховную Раду - его должны рассмотреть уже в феврале.

Дмитрий Дубилет

Дмитрий Дубилет

"Всю техническую и организационную работу для перехода на электронные трудовые книжки Кабмин уже провел. Сейчас законопроект ждет голосования в Верховной Раде. Я очень надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован и сразу на следующий день после публикации украинцы смогут иметь опцию на использование электронных трудовых книжек", - рассказал Дубилет.

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При этом, каждый сможет решить нужна ему бумажная версия книжки или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТа, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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