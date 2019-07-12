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Почему суд ЕС снял санкции с Януковича: появилось объяснение

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После того, как суд Евросоюза отменил санкции 2016-2018 года против беглого президента Украины Виктора Януковича и его окружения, можно ожидать и других решений в пользу "старого режима".

Об этом предупредил лидер общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко в эфире ObozTV. Он назвал две основные причины снятия санкций.

По его словам, первая и объективная причина снятия санкций – отсутствие четких и понятных обвинений в адрес Януковича и его команды со стороны правоохранительных органов Украины

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Томенко напомнил, что после Революции Достоинства генеральный прокурор Олег Махницкий обвинял Януковича в краже $100 млрд.

"Потом появилось уточнение, что это они в общей сложности украли $100 млрд. А на КамАЗах было вывезено $32 млрд... Прошло 5 лет. Были всякие квази- и фейковые расследования. Но физических доказательств того, что Янукович украл – кроме заочного суда о том, что он предал Украину – мы не получили", – отметил он.

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Также он обратил внимание, что настроения в Европе по отношению к Украине стали более прохладными и осторожными. По мнению политика, это вторая причина аннулирования старых санкций.

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"Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти и можно более спокойно реагировать на ситуацию... Очевидно, теперь они среагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение", – подчеркнул Томенко.

"Мы увидим еще не одно решение, которое касается представителей политического режима Януковича", – спрогнозировал он.

Четких обвинений против Виктора Януковича до сих пор так и не появилось

Четких обвинений против Виктора Януковича до сих пор так и не появилось

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля суд Европейского Союза снял санкции ЕС в отношении Виктора Януковича и еще шести экс-чиновников из его ближайшего окружения, которые были наложены в 2016-2018 годах.

Решение было принято после рассмотрение жалоб Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

Несмотря на это решение суда, Янукович и его соратники остаются в санкционном списке ЕС.

Действующие санкции в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019-го и их никто не отменял.

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Темы
Судьба Януковича Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Николай Томенко Виктор Янукович
Место
Украина
Теги
санкции Евросоюз Янукович
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же так? Европа перестала верить Украине на слово? Если так дело пойдёт и дальше, они перестанут верить в двухсоттысячную Российскую Армию на Донбассе. Ужас!!!
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