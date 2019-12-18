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18 декабря • обновлено в 14:34
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Отмена депутатской неприкосновенности: в Раде приняли историческое решение

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Монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало за основу и в целом законопроект №2237, который приведет национальное законодательство в соответствие с изменениями к Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности.

Парламентарии внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и другие документы, без чего отмена неприкосновенности не была бы возможна. Такое решение было принято 291 голосом народных депутатов в ходе пленарного заседания парламента 17 декабря.

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Снятие депутатской неприкосновенности

Снятие депутатской неприкосновенности

В частности, он предусматривает внесение изменений в:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Украины, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

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2. Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", которыми предусмотреть особенности юридической ответственности народного депутата Украины.

3. Регламент Верховной Рады Украины, которыми исключить нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом предоставления согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Во время представления документа его основные аспекты очертил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа"):

  • вносить в ЕРДР данные о совершении нардепом правонарушения имеет право генпрокурор;

  • проводить расследование открытых уголовных производств в отношении нардепа имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР;

  • ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных действий должны быть согласованы генпрокурором;

  • рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган расследования;

  • о задержании или объявлении подозрения нардепу обязательно сообщается председателю Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.

  • 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

  • 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

  • Депутат от фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев заявил, что во избежание возможных случаев политических преследований согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный Суд как независимая инстанция, а не единолично генпрокурор.

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Читайте все новости по теме "Депутатская неприкосновенность" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Депутатская неприкосновенность
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
А бaнда кaстрюль в виде потрошенко, тимошенко и вархачука демонстративно проголосовала против или воздержалась)
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Панасевич Дмитрий
Панасевич Дмитрий
Наконец-то свершилось! Хватит отгораживаться от народа и прятать свои преступления за корочкой депутата. Может, хоть сейчас начнут сажать "народных" депутатов за нарушение законов. Кстати, вношу предложение: изменить название "народний депутат Україны" на "депутат Верховної Ради України". В Германии, например, не говорят "депутат Германии", а определяют как "депутат бундестага".Внести соответствующие изменения в Конституцию Украины.
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Куни Чан
Куни Чан
ЕС, Тимошенко и Голос против снятия неприкосновенности, с чего это? А ведь так были ЗА в первый день))))))))
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