Отмена депутатской неприкосновенности: в Раде приняли историческое решение

Монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало за основу и в целом законопроект №2237, который приведет национальное законодательство в соответствие с изменениями к Конституции в части отмены депутатской неприкосновенности.

Парламентарии внесли изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и другие документы, без чего отмена неприкосновенности не была бы возможна. Такое решение было принято 291 голосом народных депутатов в ходе пленарного заседания парламента 17 декабря.

Итоги голосования Скриншот видео

Итоги голосования Скриншот видео

В пояснительной записке к документу отмечается, что законопроект направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Снятие депутатской неприкосновенности

В частности, он предусматривает внесение изменений в:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Украины, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности. При этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий.

2. Закон Украины "О статусе народного депутата Украины", которыми предусмотреть особенности юридической ответственности народного депутата Украины.

3. Регламент Верховной Рады Украины, которыми исключить нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом предоставления согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Во время представления документа его основные аспекты очертил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа"):

вносить в ЕРДР данные о совершении нардепом правонарушения имеет право генпрокурор;

проводить расследование открытых уголовных производств в отношении нардепа имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР;

ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, домашний арест, обыск, применение негласных следственных действий должны быть согласованы генпрокурором;

рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган расследования;

о задержании или объявлении подозрения нардепу обязательно сообщается председателю Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении.

3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Сергей Алексеев заявил, что во избежание возможных случаев политических преследований согласие на привлечение народных депутатов к уголовной ответственности после снятия неприкосновенности должен предоставлять Верховный Суд как независимая инстанция, а не единолично генпрокурор.

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