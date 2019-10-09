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9 октября • обновлено в 18:45
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Отмена депутатской неприкосновенности: Рада подготовила следующий шаг

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Неприкосновенность народных депутатов Украины перестанет действовать с 1 января 2020 года, а до этого времени нардепы урегулируют механизм привлечения себя к уголовной ответственности.

Об этом рассказала в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в "Слуге народа" уже подготовили законопроект, который утвердит процедуру задержания и обыска народных избранников.

Кравчук напомнила, что Рада приняла законопроект №1009 об отмене так называемых "правок Лозового". Документ регулирует следственные действия относительно депутатов.

"Самая важная правка, которая отменена – это относительно судебной экспертизы. Уже не будут суды решать относительно направления на экспертизу, будет решать следователь, прокурор. Это как раз тормозило следственные действия. Также законопроект №1009 вводит возможность прослушки со стороны ГБР и НАБУ", – отметила она.

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Нардеп также сообщила, что она с коллегами зарегистрировала отдельный законопроект, который регламентирует и вносит изменения в разные законы относительно деятельности народных депутатов.

"Неприкосновенность мы сняли, еще раз хочу подчеркнуть. Она перестанет действовать с 1 января 2020 года. Теперь мы регулируем, каким образом народный депутат может быть привлечен к ответственности. В частности, законопроект, который был зарегистрирован, подписали около 50 депутатов от "Слуги народа". Намерения более чем серьезные его принять. Я думаю, в течение месяца это случится, когда мы пройдем все стадии – через комитет, через первое и второе чтение", – рассказала Кравчук.

По ее словам, после принятия законопроекта не нужно будет разрешение парламента на задержание или обыск у нардепа. Это будет происходить по согласию и подписи генерального прокурора.

"Важно, чтобы в разные законы – закон о статусе народного депутата и другие в этой сфере – была четко прописана процедура. Эту процедуру мы прописали", – добавила депутат.

Отмена депутатской неприкосновенности: Рада подготовила следующий шаг

Как сообщал OBOZREVATEL, отмена депутатского иммунитета сводится к изъятию из 80-й статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия парламента.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Депутатская неприкосновенность
Персона
Евгения Кравчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа Депутатская неприкосновенность
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