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"Откуда такие цифры?" Зеленского уличили в недостоверной социологии

1.4тЧитать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в недостоверности социологических данных, которыми гарант пользовался, когда говорил о необходимости роспуска Верховной Рады.

Об этом в Facebook сообщила директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина.

"Читаю на сайте президента Украины: "Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий". Я так понимаю, что в официальных документах должны быть точные цифры. Так у меня вопрос: откуда взялись 4%?" – отмечает она.

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Бекешкина добавила, что в феврале группа Рейтинг провела опрос, согласно которому уровень доверия к парламенту составлял 12%.

"12% - немного? А вот в декабре 2015 года, через год после избрания полная и подавляющее доверие к ВР, согласно опросу Дем. инициатив и КМИС - 9,5%. То есть, по этой логике, распускать ВР надо было уже через год после избрания?", – подчеркнула эксперт.

Социолог добавила, что в декабре 2016 года уровень доверия составлял также 12%, через год - 9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидерами парламентских фракций объяснил, почему решил распустить Верховную Раду и открыть путь к досрочным выборам.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Ранее социолог объяснила, что Зеленский победил на выборах президента Украины с рекордными 73,22% голосов избирателей благодаря своей неопределенности. В украинском обществе существовал спрос именно на такого лидера.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персоны
Владимир ЗеленскийИрина Бекешкина
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вы меж собой придурки как гадюки....а мы россияне над вами сщас ржем...
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