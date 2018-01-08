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Откинуть гордость: Кравчук назвал два варианта прекращения войны на Донбассе

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Чтобы прекратить войну на Донбассе Украина должна сделать два основных шага – организовать переговоры с Россией и изменить "минский формат".

Такое мнение выразил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук, передает "Радио Свобода".

"Необходимо, во-первых, как бы ни было трудно, добиться встречи на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе – это рука Кремля. И пока мы не договоримся с Россией... что мы можем, что может Россия, что мы не можем, – ну, скажем, о территориальной целостности и суверенитете мы никогда не сможем говорить, все остальное можно обсуждать. Это один из путей", – считает он.

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Вторым шагом является изменение минского формата, который нужно наполнить другим смыслом. По словам Кравчука, также можно перейти к "будапештскому формату".

Он уверен, что "прекращение войны" формально зависит от президента России Владимира Путина, но "он слушает Россию".

"Россия 150 лет воюет, образовалась элита войны. У них другая философия – у них нет человека, личности, у них есть государство. Наша украинская система демократически еще не совершенна, но мы рисуем потребности человека, судьбу человека, право человека жить, думать и творить. Очень трудно переходить к этому, но мы уже идем по этому пути. Россия не идет пока, Путин это знает. Рейтинг его зависит не от экономики, а от того, какая Россия сильная, какая Россия могучая, что с Россией все считаются", – считает Кравчук.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кравчук заявлял, что пока Украина имеет такого соседа, как Россия, у нее остается только один выход - вступить в НАТО.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
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