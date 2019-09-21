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21 сентября • обновлено в 20:11
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Отказ Украины от ПАСЕ: глава делегации поставила точку в скандале

4.6т Читать материал на украинском

Верховная Рада решила не аккредитировать новую делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

Это на своей странице в Facebook подтвердила глава обновленной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Это наша единственная позиция, одобренная фракциями "Слуга народа", "Батьківщина", "Голос" и "Европейская Солидарность", – написала она.

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ПАСЕ

ПАСЕ

Коллаж

Елизавета Ясько

Елизавета Ясько

facebook.com/lisa.yasko

Отметим, часть народных депутатов, вошедших в украинскую делегацию в ПАСЕ, планируют поехать на осеннюю сессию, несмотря на бойкот.

Нардепы, которые были в составе прошлой делегации и остались в новой, уже запланировали эту поездку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Теги
ПАСЕ политика Партия Слуга народа Парламентская ассамблея Совета Европы
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украина поменялась местами с Россией! Россия вышла из такой ситуации с достоинством! Посмотрим, как будет действовать Украина, и насколько они важны для Европы.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Прошла лУбовь - завяли помидоры - Xахлы - безвиз в опасности - за что страдали то 5 лет ???
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А они вообще там какой-нибудь вес имели, чтоб о них так говорить, Вони будет меньше от свиней.
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