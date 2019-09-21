Отказ Украины от ПАСЕ: глава делегации поставила точку в скандале

Верховная Рада решила не аккредитировать новую делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и не принимать таким образом участие в работе следующей сессии СЕ.

Это на своей странице в Facebook подтвердила глава обновленной украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Это наша единственная позиция, одобренная фракциями "Слуга народа", "Батьківщина", "Голос" и "Европейская Солидарность", – написала она.

ПАСЕ Коллаж

Елизавета Ясько facebook.com/lisa.yasko

Отметим, часть народных депутатов, вошедших в украинскую делегацию в ПАСЕ, планируют поехать на осеннюю сессию, несмотря на бойкот.

Нардепы, которые были в составе прошлой делегации и остались в новой, уже запланировали эту поездку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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