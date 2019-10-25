"Ботофермы отбивали негатив от Зеленского": политтехнолог раскрыл скандальные детали президентских выборов

Во время предвыборной кампании штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского помогали отбивать негатив от их лидера, используя "ферму" ботов в социальных сетях.

Об этом рассказал политтехнолог и бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов в интервью "TheБабель". Он был одним из тех, кто содействовал партии "Слуга народа" на выборах — занимался кризисными коммуникациями.

"Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому. Это наши давние клиенты — украинские бизнесмены, абсолютно не связанные с политикой, но сильно пострадавшие от незаконных действий предыдущей власти", — сказал политтехнолог.

Политтехнолог рассказал о ботофермах Зеленского

При этом отказался называть имена тех "джентельменов". А на вопрос, в чем именно заключалась помощь, признался, что прибегал к использованию ботоферм.

"Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров", — отметил он.

Раимов подчеркнул, что политтехнологи очень часто используют ботов. По его мнению, это своеобразная часть инструмента, позволяющего поддерживать общественное мнение в комментариях.

Дмитрий Раимов "TheБабель"

"Хотелось бы сказать, что можно от них отказаться, но после выборов и работы в Минздраве понимаю, что это сильный инструмент. Я не знаю ни одного крупного политика, который не использует ботов. И точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение", — добавил он.

Раимов отметил, что на самом деле его боты не работали в штабе кандидата Зеленского и не получали никаких гонораров — поскольку основная команда и так хорошо справлялся в соцсетях.

"Но когда появились израильские технологи, которые разгоняли историю о наркотиках и анализах, подключились мы. Насколько я знаю, о моем участии в этом деле Зеленскому рассказали уже постфактум, показывая результат работы", — подытожил политтехнолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Слуга народа" на избирательную кампанию для внеочередных выборов в Верховную Раду собрала 114,65 млн гривен. Об этом говорилось в окончательном финансовом отчете политсилы об использовании средств избирательного фонда, обнародованном на сайте ЦИК. Отмечается, что большую часть средств (свыше 93 млн) было направлено для агитации на телевидении.

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