Выборы на Донбассе: от ''Слуги народа'' в Раду идет георгиевский коммунист

На одном из округов Донецкой области на внеочередных парламентских выборах 2019 года от партии "Слуга народа" формально баллотируется экс-коммунист, а реальный кандидат идет самовыдвиженцем.

Как сказано в репортаже OBOZREVATEL, речь идет о 47 округе в городе Славянске, где формальным кандидатом от пропрезидентской партии идет Василий Патлачук. Человек с идентичными данными был помощником на общественных началах двух народных депутатов от Коммунистической партии Георгия Буйко (4 созыв) и Сергея Потимкова (5 созыв).

В свое время кандидат также был главой Народной партии Украины “Дети войны”. В открытом доступе есть фото логотипа партии с довольно странной лентой, напоминающей запрещенную в Украине “георгиевскую".

Логотип партии Интернет

“Местная команда Зеленского в Facebook развернула кампанию против Патлачука. С посылом “Ты кто такой?”. Поэтому да, его особо в городе не знают”, – комментирует личность кандидата местный журналист Александр Славянец.

Василий Патлачук Facebook

При этом, судя по всему, реальным кандидатом от партии является действующий нардеп Олег Недава. Он баллотируется в парламент в статусе самовыдвиженца, хотя сам входит в партию "Наш Край". В нынешнем созыве парламента он до июня 2019 года входил во фракцию Блок Петра Порошенко.

"Владимир Зеленский – это надежда миллионов граждан Украины. Я согласен с тысячами людей с которыми я общался. Они говорят, что это наша последняя надежда. Я всегда поддержу надежду. Да, это и моя надежда. А как иначе? Быть в оппозиции к собственным избирателям?

Мы уже говорили про это. Людям не нужна оппозиция – людям нужен мир, работа, достойная оплата труда и помощь. Люди хотят соединить Донбасс. Вижу, что этого хочет и президент", – рассказал о своем отношении к действующему президенту в комментарии OBOZREVATEL сам Недава.

Олег Недава Facebook

Правда, на вопрос, готов ли политик в случае победы присоединиться ко фракции "Слуги народа" в парламент – ответил историей об общении с избирателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Андрей Холодов (№22), у которого обнаружили виллу в Италии и двойное гражданство, разразился угрозами в сторону главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского, который начал тщательное расследование по нему.

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