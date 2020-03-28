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28 марта • обновлено в 20:21
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От коронавируса в Украине вылечился первый нардеп

37.4т
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Депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавируса.

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Об этом LB.ua стало известно из собственных источников 27 марта. Отмечается, что лечение Лукашев проходил вместе с коллегами по парламенту – Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.

Александр Лукашев

Александр Лукашев

Коллаж

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Лукашев в больнице

Лукашев в больнице

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у Лукашева выявлен коронавирус.

По информации СМИ, наличие инфицирования 22 марта подтвердил тест методом полимеразной цепной реакции. Сам политик ранее отрицал, что болен на COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашев
Место
Украина Киев
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат болезнь вирус инфекция
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Dell Alex
Dell Alex
Жаль.... Очень жаль...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Такую рожу он отъел на этом супе?
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