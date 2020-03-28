От коронавируса в Украине вылечился первый нардеп

Депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы в Киеве, где он проходил лечение от коронавируса.
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Об этом LB.ua стало известно из собственных источников 27 марта. Отмечается, что лечение Лукашев проходил вместе с коллегами по парламенту – Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.
Александр Лукашев
Коллаж
Лукашев занимает пост первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.
Лукашев в больнице
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что у Лукашева выявлен коронавирус.
По информации СМИ, наличие инфицирования 22 марта подтвердил тест методом полимеразной цепной реакции. Сам политик ранее отрицал, что болен на COVID-19.
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