Правда и вымысел: что не так с "дракой" Богдана-Баканова и какие будут последствия

Субботний вечер 2 ноября “поразила” новость о драке главы Службы безопасности Ивана Баканова и руководителя Офиса президента Андрея Богдана. По словам некоторых журналистов, конфликт был настолько серьезен, что глава ОП после “схватки” остался без переднего зуба.

Подрались они якобы из-за борьбы за кадровые перестановки в СБУ. Правда, как рассказывают источники OBOZREVATEL, драки между Бакановым и Богданом не было. Они лишь поругались, но до рукоприкладства не дошло.

Что именно произошло между людьми Владимира Зеленского и какие масштабные скандалы ждут команду Зе в будущем — читайте в материале.

Как запустили вброс?

Информационное пространство потрясла публикация от журналиста Станислава Речинского, который рассказал в своем Facebook о драке Баканова и Богдана в Офисе президента на Банковой.

"Команда Зе пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб", — утверждает журналист, а также дополняет, что Баканов якобы является человеком олигарха Игоря Коломойского.

Первая информация о "драке"

Буквально через час информацию Речинского подтвердила шеф-редактор “Левого берега” Соня Кошкина в своем Telegram-канале, который насчитывает почти 40 тысяч подписчиков.

“Фактаж весь подтверждаю - проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько иные, но пока оставлю их при себе — сейчас важен именно фактаж”, — написала Кошкина.

Именно после ее поста информация распространилась по всем СМИ, а также политическим Telegram-каналам.

Какая реакция участников события?

Реакция же от официальных лиц появилась лишь на утро воскресенья. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко опроверг информацию в своем Facebook.

“В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди”, — написал Тимошенко.

Глава СБУ Иван Баканов в ответ на вопрос о конфликте журналисту Роману Кравцу лишь написал: "Очень смешно", добавив в мессенджере много смайликов.

Сам же Андрей Богдан опубликовал фото с улыбкой и попросту “затроллил” журналистов.

Что произошло на самом деле?

По информации OBOZREVATEL, якобы “драка” двух членов команды Зе — это информационная атака. В этой истории правды примерно на 50%.

Конфликт между Бакановым и Богданом действительно был, но до рукоприкладства не дошло. Выбитого зуба также не было. Сейчас глава ОП Богдан не появляется на рабочем месте, ибо находится за границей.

Еще одним интересным аспектом является и тот факт, что журналисты приписали Баканова к олигарху Коломойскому. Это неправда, так как нынешний глава СБУ еще полгода назад возглавлял предвыборный штаб Зеленского и является другом детства президента. Ранее же он был одним из совладельцев “Квартала 95” вместе со своей супругой.

Весьма неоднозначное назначение на должность главы СБУ (а Баканов ранее даже не имел воинского звания) было попыткой Зеленского перехватить инициативу и поставить на спецслужбу своего человека. Стоит вспомнить его скандальное высказывание в первые месяцы президентства, когда он грозился бориспольскому депутату “позвонить Баканову”.

Громкие дела и перестановки в СБУ

Обратим внимание не только на фейковую драку двух “Б”, а и на предмет спора между топ-членами команды Зе. По информации сайта "ОРД", который также сделал “вброс” по драке, все произошло на почве кадровых перестановок СБУ.

Это правда, но лишь частично. Глава ведомства получил серьезное усиление от президента и готовится уволить своего заместителя Владислава Бухарева. Ранее он был нардепом от “Батьківщини”, заместителем главы ГФС.

По информации OBOZREVATEL, Бухарев в нынешней команде СБУ был человеком Игоря Коломойского, его также замечали в офисе олигарха. И такая перестановка от Баканова является попыткой его усиления и вывода из под влияния олигарха СБУ. Также НАБУ и антикоррупционные органы провели ряд следственных мер, поэтому в ближайшее время в правоохранительных органах пройдут и другие увольнения.

При этом информация якобы о прослушке в кабинете Баканова со стороны НАБУ — ложь. Хотя ведомство все же поймало интересную рыбку — близкого друга Зеленского, "кварталовца" Юрия Корявченкова “Юзика”, который сейчас является нардепом от “Слуги народа”.

Якобы он вместе со своей супругой и одноклассником Зеленского обсуждали то, как будут делить финансовые потоки Кривого Рога.

Команда Зеленского входит в фазу турбулентности, именно поэтому ее ждут кадровые перестановки уже в ближайшие недели. Она напоминает культовую “Республику ШКИД”, где Владимир Зеленский играет роль директора школы для беспризорных детей Виктора Сороку, а вся команда Зе — тех самых детей.

Повесть Григория Белых и Л. Пантелеева рассказывает о беспризорных мальчишках 20-х годов 20 века, которых от тюрьмы может спасти лишь обучение и перевоспитание. Они дерутся, воюют друг с другом, пытаясь показать, кто из них лучше. Над ними же постоянно нависает фигура их директора Сороки, у которого своя манера воспитания детей.

Работает ли она — покажет лишь время.

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