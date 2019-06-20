Остается в политике: Геращенко решил не идти в депутаты

Народный депутат от фракции "Народный фронт", экс-советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах 21 июля, но из политики не уйдет.

О дальнейших планах написал он в своем Facebook в четверг, 20 июня.

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде", – написал он.

Антон Геращенко nv.ua

По словам Геращенко, из политики он не уходит. "Я продолжу свою работу по укреплению украинского государства, и в дальнейшем сосредоточусь на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого я являюсь", – поделился нардеп.

Вспомнил Геращенко и о своих успехах в Верховной Раде, а также признался, что допускал ошибки.

"За время моей работы в парламенте, мной и командой моих помощников рассмотрено 2069 обращений граждан, по результату чего направлено 2622 депутатских обращений. Вместе с тем, мной лично, а также в соавторстве с коллегами, было внесено 162 законопроекта и постановления, 24 из которых были одобрены и вступили в силу", – рассказал он.

"Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев отказался от участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

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