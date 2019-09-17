Особый статус Донбасса: в заявлении Пристайко обнаружился нюанс

При проведении реформы децентрализации нельзя отделять Донецк и Луганск от остальной Украины.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что шанс для развития оккупированных регионов – это децентрализация.

Мусиенко не исключил, что особый статус Донбасса можно "спрятать" за реформой децентрализации Украины.

Эксперт напомнил, что подобная попытка уже предпринималась в 2015 году и привела к массовым беспорядкам под стенами Верховной Рады. В результате столкновений 31 августа 2015-го погибли четверо бойцов Национальной гвардии, несколько десятков получили ранения.

"Если сейчас будут попытки сделать то же самое и преподнести "особый статус" как децентрализацию – это может быть воспринято негативно. Самое главное – будут ли отдельные преференции для Донбасса. Будут ли в заключительных положениях нас отсылать к закону про порядок местного самоуправления на Донбассе", – обратил он внимание.

В то же время, добавил Мусиенко, Украине действительно необходимо завершить реформу децентрализации. Однако без предоставления особых статусов отдельным регионам.

"Если мы не будем отделять Донецк или Луганск от остальной Украины. Если там будет такое же самоуправление, как в Тернополе или Николаеве, как по всей Украине… Но если там будет скрыт особый статус – значит, это просто интерпретация и игра словами", – резюмировал он.

"Особый статус" для Донбасса можно выписать по-разному, в том числе и "скрыто" facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, во время форума YES 14 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что украинская власть не будет вносить изменения в Конституцию о так называемом особом статусе Донбасса.

По словам Пристайко, оккупированным территориям ничего не мешает развиваться путем децентрализации, как и остальным областям Украины.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" рассказали подробности об административно-территориальной реформе и назвали ее одним из первоочередных законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада IX созыва.

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