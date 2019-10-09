Ошибку не простят: Киселев предупредил Зеленского об опасности

Журналист и телеведущий Евгений Киселев допустил, что украинцы, не поддерживающие президента Зеленского, могут организовать масштабные гражданские протесты, если власть допустит "тяжелые ошибки".

Последние протесты в Киеве и ряде других городов Украины показали, что "пассионарии могут устроить гораздо более масштабные гражданские протесты, если Зеленский действительно допустит те или иные тяжелые ошибки", – сказал он в блоге OBOZREVATEL.

По оценкам журналиста, эти протесты пока что не следует рассматривать как прямую угрозу для власти. И все же он признал: у президента Зеленского есть масса противников среди тех, кто "по-прежнему не хотят смириться с тем, что у власти находится президент, который был несимпатичен им с самого начала, вне зависимости от того, какая у него была программа, какую политику он обещал проводить".

У людей, которые яро ненавидят Зеленского, эта ненависть, скорее, иррациональна

"У людей, которые яро ненавидят Зеленского, эта ненависть, скорее, иррациональна", – заметил он.

В то же время журналист добавил: "Пока что вокруг так называемой формулы Штайнмайера больше разговоров и страстей, нежели реальной политики, нежели реальных политических изменений во внутренней политике страны".

Как писал OBOZREVATEL, 6 октября в ряде городов Украины прошли массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Акции стартовали во Львове, Одессе, Виннице, Харькове, Кременчуге. В Киеве на Майдане Независимости люди устроили вече "Нет капитуляции!", которое организовало "Движение сопротивления капитуляции". На него пришло около 10 тысяч человек, в том числе и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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