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13 марта • обновлено в 13:22
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Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске

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Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

Документы опубликовало ZN.UA. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ (чтобы посмотреть документы, доскролльте новость до конца).

Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске

Twitter МИД Беларуси

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в документе.

Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске
Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске
Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске
Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Теги
война Донбасс
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Бурий Юрій
Бурий Юрій
Зрада здійснилась. Крапка.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Таким образом, надо купить всего 4-х х...лов!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Выборы где? Если в отдельных регионах Донбасса, где население по команде из Москвы решило из себя гитлеровских "сверхчеловеков" изобразить, как Солженицын в "Как нам обустроить Россию" указал, чтобы диктовать народу Украины и лишить этот народ права на самоопределение, так это вряд ли. Ерзайте на бутылке и дальше, после того, как Эрдоган Путина любимой женой сделал вам это очень подходит)))
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