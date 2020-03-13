Россия – наблюдатель и субъектность ОРДЛО: всплыли протоколы заседания ТКГ в Минске

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

Документы опубликовало ZN.UA. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ (чтобы посмотреть документы, доскролльте новость до конца).

Twitter МИД Беларуси

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консултаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

Критерии и порядок назначения членов Совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

"Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в документе.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!