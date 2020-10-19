Опрос Зеленского в сотни раз дороже соцопроса, – Паниотто

"Всенародный опрос", инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским в день местных выборов, 25 октября, будет стоить в сотни раз дороже, чем обычный социологический опрос.

Однако де-факто он не будет всенародным, а его результаты не будут достаточно репрезентативными. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

"Качество этого исследования будет хуже, чем качество обычного социологического исследования. Я не совсем понимаю, зачем тратить средства, которые в сотни раз будут больше, чем при обычном исследовании", – сказал он.

Как пояснил социолог, во "всенародном опросе" могут принять участие только граждане Украины, которые придут голосовать на выборы. Таким образом, "этот опрос можно воспринимать как срез наиболее активного населения, которое участвует в голосовании", – отметил он.

В то же время Паниотто рассказал, что обычный социологический опрос действительно репрезентативен, поскольку базируется на правильной выборке.

По его словам, обычный соцопрос стоит около 15 тысяч долларов. "Всенародный опрос" Зеленского потребует суммы в 2-4 миллиона долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL: