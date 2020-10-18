Опрос от Зеленского: в СМИ обнародовали формат проведения
Ранее президент уже озвучил все пять пунктов из опроса
Проводить его будут в том числе волонтеры
Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя из избирательного участка
"Всенародный опрос" от Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября будут проводить волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".
Эти и другие детали о формате его проведения раскрыло издание LB.ua, отметив, что получило данные из собственных источников. Информация представлена как скриншоты из презентации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Согласно документу, в день выборов у избирательного участка будет стоять волонтер. Он будет давать гражданам, когда они будут выходить из участка, анкету с ранее озвученными главой государства вопросами.
Отмечается, что опрос исключает любую агитацию, его будут проводить исключительно среди желающих избирателей. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.
"Каждый волонтер одет в манишку, которая брендирована логотипом и названием опроса", – говорится в пояснении к проекту.
Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в частности ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания относительно курса развития страны.
15 октября в соцсетях распространили полный список вопросов от Зеленского.
Вопрос Зеленского о свободной экономической зоне на Донбассе вызвал в основном негативную реакцию в социальных сетях.
Заместитель директора Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе не сработает из-за плохого инвестиционного климата в Украине.
Позже в "Слуге народа" признались, кто заплатит за опрос от Зеленского.
Президент Владимир Зеленский озвучил три последних вопроса "всенародного опроса" на местных выборах.
Также он пояснил свою позицию относительно легализации каннабиса в медицинских целях.