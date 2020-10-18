Опрос от Зеленского: в СМИ обнародовали формат проведения

"Всенародный опрос" от Владимира Зеленского на местных выборах 25 октября будут проводить волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента".

Эти и другие детали о формате его проведения раскрыло издание LB.ua, отметив, что получило данные из собственных источников. Информация представлена как скриншоты из презентации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Согласно документу, в день выборов у избирательного участка будет стоять волонтер. Он будет давать гражданам, когда они будут выходить из участка, анкету с ранее озвученными главой государства вопросами.

Отмечается, что опрос исключает любую агитацию, его будут проводить исключительно среди желающих избирателей. После заполнения анкеты человек должен опустить ее в соответствующий ящик.

"Каждый волонтер одет в манишку, которая брендирована логотипом и названием опроса", – говорится в пояснении к проекту.

Известно, что структура сети опроса будет включать областных, районных координаторов и волонтеров опроса. Обязанности каждого из них прописаны в обнародованном документе.

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