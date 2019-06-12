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"Опасный сценарий!" Портников предсказал Зеленскому новый "Майдан"

3.3тЧитать материал на украинском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому при принятии важных решений в стране нужно учитывать мнение активного меньшинства украинского общества.

Журналист Виталий Портников в блоге на "Белсат" пишет, что никакие решения, которые должны будут остановить войну на Донбассе, не смогут быть приняты без общественного согласия.

"И это согласие – отнюдь не вопрос рейтингов, это прежде всего вопрос настоящего консенсуса и коммуникации. Зеленский, который победил с огромным отрывом на президентских выборах, остается избранником пассивного электората. Но для того, чтобы не просто находиться в резиденции президента, но и принимать какие-то решения, ему не обойтись без одобрения активной меньшинства украинского общества – тех, кто не ждет от власти чудес и выходит на акции протеста или поддержки не за деньги", – пояснил он.

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Портников акцентировал, что Зеленскому не стоит надеяться на защиту силовых структур, если он захочет проигнорировать мнение меньшинство.

"Украинские силовики уже научены горьким опытом 2004 и 2014 годов и знают, что именно их пытаются сделать крайними в случае неудачи власти. К тому же во время обоих Майданов речь шла о противостоянии мирного протеста и обученных бойцов, а война может добавить к протестному движению людей, которые способны обращаться с оружием не хуже любого спецназовца. И это – самый опасный для современной Украины сценарий", – подчеркнул он.

Митинг у стен АП

Митинг у стен АП

Журналист пояснил, что Зеленскому необходимо будет понять разницу между избирателями и активными гражданами.

"Избиратели вручили ему мандат доверия. Но чтобы с этим мандатом что-то сделать, новому президенту придется завоевать доверие активных граждан. И это будет гораздо труднее, чем победить на президентских и парламентских выборах", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня под Администрацией президента устроили митинг против капитуляции Украины на Донбассе.

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Персоны
Виталий ПортниковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Майдан
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а не пора ли портникова с такими заявлениями за решетку, за подрыв конституционного легитимного строя? или позвать друзей ушастого цимбалюка и на березе повесить?
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леня зе
леня зе
майдан не одобренный госдепом сша -является не легитимным.
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