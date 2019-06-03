"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил Украину о новой опасности

Помимо явного врага – Российской Федерации, совершившей агрессию в отношении Украины, наше государство опасность может подстерегать и с Запада.

В частности, тревожным сигналом является откровенно империалистическая политика в отношении Украины со стороны Венгрии. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

"Мы имеем врага – целую империю (Россию. - Ред.), которая является геополитическим игроком и которая не даст нам развиваться как национальному независимому государству. Нужно понимать, что этот враг есть. И не только на востоке, но и на западе, как бы странно это ни звучало. Ведь посмотрите даже на Евросоюз: на шовинистическую политику Польши, империалистическую политику Венгрии у нас на Закарпатье", - сказал Ярош.

По его мнению, агрессивная политика Венгрии по отношению к Украине, а также соседним Румынии и Словакии, вполне возможно, подогревается из Москвы.

УНИАН

"Это все – чисто политические расклады, которые нам заводят, часто - за те же российские деньги. И я определенно за то, чтобы венгры знали венгерский язык. Но я и за то, чтобы венгры, которые живут в Украине, знали украинский. Вот о чем речь. Потому что без языка, без национальной памяти мы национальное государство не построим. А без национального государства у нас будет только условная государственность, которая будет подчинена или москалям, или венграм, или полякам, или американцам", - подчеркнул Ярош, добавив, что считает США главным стратегическим союзником Украины.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош предупредил новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что предательство национальных интересов может стоить ему не только должности, но и жизни – после 5 лет войны украинцы больше не допустят реванша и сдачи страны России.

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