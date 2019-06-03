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"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил Украину о новой опасности

4.4тЧитать материал на украинском

Помимо явного врага – Российской Федерации, совершившей агрессию в отношении Украины, наше государство опасность может подстерегать и с Запада.

В частности, тревожным сигналом является откровенно империалистическая политика в отношении Украины со стороны Венгрии. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

"Мы имеем врага – целую империю (Россию. - Ред.), которая является геополитическим игроком и которая не даст нам развиваться как национальному независимому государству. Нужно понимать, что этот враг есть. И не только на востоке, но и на западе, как бы странно это ни звучало. Ведь посмотрите даже на Евросоюз: на шовинистическую политику Польши, империалистическую политику Венгрии у нас на Закарпатье", - сказал Ярош.

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По его мнению, агрессивная политика Венгрии по отношению к Украине, а также соседним Румынии и Словакии, вполне возможно, подогревается из Москвы.

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил Украину о новой опасности

УНИАН

"Это все – чисто политические расклады, которые нам заводят, часто - за те же российские деньги. И я определенно за то, чтобы венгры знали венгерский язык. Но я и за то, чтобы венгры, которые живут в Украине, знали украинский. Вот о чем речь. Потому что без языка, без национальной памяти мы национальное государство не построим. А без национального государства у нас будет только условная государственность, которая будет подчинена или москалям, или венграм, или полякам, или американцам", - подчеркнул Ярош, добавив, что считает США главным стратегическим союзником Украины.

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Напомним, ранее Дмитрий Ярош предупредил новоизбранного президента Владимира Зеленского о том, что предательство национальных интересов может стоить ему не только должности, но и жизни – после 5 лет войны украинцы больше не допустят реванша и сдачи страны России.

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Тема
Новости
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Тег
Венгрия
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Комментарии
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Bogdhov Andrew
Bogdhov Andrew
ЯРОШ ЭТО ЧМО ЛОХОВСКОЕ ПОМНЮ МЫЕГО ГОЛОВОЙ В ГНЕЗДО ТУАЛЕТА ОПУСТИЛИ ОН АЖ ОБОСРАЛСЯ ЛОШОК
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0
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Круглов Александр
Круглов Александр
Кругом враги. А все потому что Украдина - искусственно сшитое Россией из русских, венгерских, польских, румынских земель недоразумение.
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3
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Круглов Александр, а,россия,с каких земель,краев сшыта?
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0
2
CARGO 100
CARGO 100
Круглов Александр, да х*й с ними, этими землями ... Людей то сшить тяжело, особенно когда понимаешь, что пытались "пришить" к долб*бу ...
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1
0
CARGO 100
CARGO 100
"Враг есть и на Западе"... Само - собой, "весьмирсвами" ...
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3
0

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