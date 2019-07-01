"Они привыкли к нему!" Данилюк также выступил за русский язык на Донбассе

Русский язык все-таки должен превалировать на Донбассе, потому что его там воспринимают.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью изданию "Левый берег". Он уверен, что его нужно использовать как инструмент в информационной борьбе.

"Любая информационная война должна вестись правильными инструментами. Если мы хотим, чтобы неконтролируемая территория Донбасса получала информацию в комфортном виде, превалировать там должен все-таки русский язык. Потому что они его воспринимают, привыкли к нему. Чтобы получать доверие населения Донбасса нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал, с тем, что сейчас втюхивает Россия. Такой, чтобы люди захотели его смотреть", – подчеркнул он.

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Александр Данилюк LIGA.net

По его словам, согласно позиции президента Владимира Зеленского, Украине необходимо занять проактивную позицию в информационной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

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