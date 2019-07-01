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"Они привыкли к нему!" Данилюк также выступил за русский язык на Донбассе

1.4тЧитать материал на украинском

Русский язык все-таки должен превалировать на Донбассе, потому что его там воспринимают.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью изданию "Левый берег". Он уверен, что его нужно использовать как инструмент в информационной борьбе.

"Любая информационная война должна вестись правильными инструментами. Если мы хотим, чтобы неконтролируемая территория Донбасса получала информацию в комфортном виде, превалировать там должен все-таки русский язык. Потому что они его воспринимают, привыкли к нему. Чтобы получать доверие населения Донбасса нужно говорить на языке, который они будут слышать. Должен быть качественный контент, который бы конкурировал, с тем, что сейчас втюхивает Россия. Такой, чтобы люди захотели его смотреть", – подчеркнул он.

Новости
В команде Зеленского разнесли его же идею по Донбассу

Александр Данилюк

Александр Данилюк

LIGA.net

По его словам, согласно позиции президента Владимира Зеленского, Украине необходимо занять проактивную позицию в информационной войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

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Персона
Александр Данилюк
Место
Украина
Тег
русский язык
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Билан Людмила
Билан Людмила
Пішли до сраки!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Зашевелилось болото, заелозили, видно припекло совсем, коли аж русский язык русским людям соизволили разрешить, ну спасибо!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Ишь ты какой хитрый, так у Украины и реинтеграция Донбасса получиться может. Ну-ну...
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