"Они не пройдут": Портников назвал единственный шанс спасения Украины

Спасти государственность Украины можно только в том случае, если народ будет готов к постоянному протесту против произвола, который пытаются реализовать пророссийские реваншисты.

И протесты 2 июля на Майдане Незалежности, как и недавний массовый митинг под Администрацией президента, вселяют веру в то, что это реально. Ведь гражданское общество является энергичным и готовым защищать страну, пишет украинский журналист Виталий Портников в статье для "Эспрессо".

"В ситуации, которая сложилась в Украине после президентских выборов и которая неизбежно будет складываться после парламентских, это не просто его право. Это его обязанность, это один из важнейших рычагов для сохранения государства. Потому что когда электоральный рычаг используется не для создания эффективной сильной власти, а для усиления позиций популистов и проходимцев, для создания в обществе атмосферы хаоса и недоверия, спасти страну может только перманентный протест", – отметил он.

Портников выразил уверенность в том, что проблема страны – не только в неопытном президенте и не только в его команде, у представителей которой нередко диаметрально противоположные представления о будущем Украины. На его взгляд, проблема Украины заключается в неэффективных институциях, которые часто работают не в ее интересах, а в интересах олигархов и чиновников из домайданного прошлого.

"Украинских судей назначил не Зеленский – но слабость, неопытность и некомпетентность президента дает им возможность установить в стране режим судебного произвола. Кандидатов в ЦИК предлагал не Зеленский – но стремление членов комиссии попасть в новый, до конца неясный мейнстрим заставляет их принимать парадоксальные с точки зрения даже не права, а обычных фактов решения. А теперь только представьте, какой хаос начнется в стране после парламентских выборов! Сколько Остапов Бендеров с депутатскими значками, сколько наспех найденных "новых лиц" из ближайшего района захочет использовать новые возможности, чтобы жизнь у них удалась!" – предупредил журналист.

Виталий Портников "24 канал"

Помешать этому сползанию страны к неуправляемости, хаосу и реваншу пророссийских сил можно только контролем и протестом, уверен он. При этом контроль и протест могут предотвратить необходимость очередного национального восстания, которое может оказаться губительным для государства и привести к потере очередного региона на востоке страны.

"Нужно понимать, что сегодня мы имеем дело вовсе не с режимом Януковича, у представителей которого были ясные и четкие представления об архитектуре власти и ее ориентации на Кремль. Мы имеем дело со слабым руководством без какого-либо понимания собственных намерений, действий, планов. По сути – с пустотой. Эту пустоту дезориентированного государства каждый пытается заполнить, как может – посмотрите на точные действия реваншистов, от покупки каналов до регистрации на выборах", – объясняет Портников.

"А задача украинского гражданского общества – с помощью консолидации и перманентного протеста заполнить эту пустоту украинским содержанием. Они не пройдут", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников сказал, что при нынешней власти Украину может поглотить хаос, который окончится либо полным развалом государства, либо его превращением в марионетку России, США или Евросоюза.

Единственное, что украинцы могут делать, – это защищать институты. Однако, подчеркивает он, народ оказался неспособен к построению институтов.

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