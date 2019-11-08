"Они не поняли!" В "Слуге народа" объяснили провал голосования за арест Дубневича

Часть фракции "Слуга народа" не проголосовала за решение об аресте нардепа Ярослава Дубневича, потому что могла не понять, что это значит.

Такое мнение депутат от СН Роман Грищук высказал в интервью Bihus.Info. По его словам, "некоторые думали, что, возможно, это [арест] прямо в зале будет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Грищук - депутат из партии "Слуга народа" bihus.info

"Там было три голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Или не поняла, или не хотела понимать", – заявил нардеп.

Грищук отметил, что каждый его коллега по партии несет ответственность за то, как он проголосовал.

Депутат также обратил внимание на то, что за разрешение на задержание и арест Дубневича не проголосовали и другие фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

Рада поддержала представление во время пленарного заседания 31 октября.

Решение проигнорировали те члены парламентского монобольшинства, которые входят в неформальную группу бизнесмена Игоря Коломойского.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 000 000 гривен.

Несмотря на залог, 8 ноября его все равно этапировали в СИЗО.

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