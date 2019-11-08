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8 ноября • обновлено в 17:17
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"Они не поняли!" В "Слуге народа" объяснили провал голосования за арест Дубневича

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Часть фракции "Слуга народа" не проголосовала за решение об аресте нардепа Ярослава Дубневича, потому что могла не понять, что это значит.

Такое мнение депутат от СН Роман Грищук высказал в интервью Bihus.Info. По его словам, "некоторые думали, что, возможно, это [арест] прямо в зале будет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Грищук - депутат из партии "Слуга народа"

Роман Грищук - депутат из партии "Слуга народа"

bihus.info

"Там было три голосования. Причем за первое, насколько я понимаю, большинство проголосовало, если не все. Арест и привлечение к ответственности... Часть или не понимала, что это... Или не поняла, или не хотела понимать", – заявил нардеп.

Грищук отметил, что каждый его коллега по партии несет ответственность за то, как он проголосовал.

Депутат также обратил внимание на то, что за разрешение на задержание и арест Дубневича не проголосовали и другие фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 октября генпрокурор Руслан Рябошапка внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

  • Рада поддержала представление во время пленарного заседания 31 октября.

  • Решение проигнорировали те члены парламентского монобольшинства, которые входят в неформальную группу бизнесмена Игоря Коломойского.

  • 2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 000 000 гривен.

  • Несмотря на залог, 8 ноября его все равно этапировали в СИЗО.

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Персона
Ярослав Дубневич
Место
Украина
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