Он очень спешит: названа решающая дата для Путина

Президент России Владимир Путин спешит переписать Конституцию РФ, чтобы успеть завершить дела к 9 марта 2020 года – началу суда по сбитому Boeing MH17.

Такое мнение выразил российский экономист, бывший советник Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов изданию "Гордон".

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"Именно суд принимает решения, которые не связаны с идеологией. Таковыми могут быть решения парламентов, конгрессов, и всегда можно сказать: "У них такая идеология, а у нас другая". Такими бывают решения исполнительной власти: "Ну, мол, вот они там, пиндосы, НАТО, они враги России, они всегда принимают такие решения, а у нас другие решения". Решения судов тем и отличаются от решений законодательной и исполнительной власти любой страны, что они не идеологичны, не политичны", – отметил Илларионов.

Он добавил, что суд в Нидерландах может принять решение, что тот, кто организовывал, планировал и осуществлял сбивание рейса MH17 и массовое убийство невинных 298 граждан, является международным террористом.

"И для того чтобы заранее обезопасить себя, своих коллег и непосредственных исполнителей, необходимо принять меры, которые позволят рассматривать любое решение нидерландского суда и любое подобное решение, принятое в Гааге или в другом месте, как неприменимое на территории Российской Федерации", – добавил Илларионов.

Он добавил, что Путин попробует сделать так, чтобы решение суда не воспринималось в качестве руководства к действию на территории России.

"И тогда вслед за другим известным политическим деятелем 30-х – первой половины 40-х годов они могут сказать: "У нас такое право и такое решение. И это решение, которое принял не один человек, а миллионы людей". "За мной стоят миллионы", – как говорил на известном плакате Адольф Гитлер, показывая, что миллионы и миллиарды рейхсмарок стоят за ним, когда его назначали на пост рейхсканцлера", – подчеркнул бывший советник Путина.

По его словам, все изменения, которые сейчас происходят в России, являются средством самозащиты против возможных решений, которые могут приниматься зарубежными и международными судами.

Названа решающая дата для Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, после послания Путина Кабмин России ушел в отставку. новым премьер-министром России вместо Дмитрия Медведева стал глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин.

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