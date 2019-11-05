"Он не Гитлер и Донбасс не проглотит": финский журналист раскрыл цель Путина в Украине

Война на Донбассе не выгодна президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а сам оккупированный регион не нужен российскому обществу.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал финский политтехнолог, журналист и писатель, автор книги "Путинбург" Дмитрий Запольский. Он считает, что этот промышленный регион Украины нанес бы экономики РФ больше урона, чем пользы.

"Ну смотрите, Россия едва-едва смогла освоить Крым, с колоссальными потерями и колоссальными вложениями. Но вот Донбасс не проглотит. Если Крым можно объяснить, как выход к морю, как жемчужину, как “случайно отданную украинцам землю”, то Донбасс российскому общественному мнению нахрен не нужен. Он не будет победой Путина, экономические потери этого будут значительно большими. Ну возьмет он Донбасс и что дальше? Уголь будет добывать?" – отметил политолог.

Путину не выгодна война на Донбассе unian.net

Политтехнолог считает, что повторить политический восторг, который вызвала у россиян аннексия украинского Крыма, уже не удастся.

"На Крым были потрачены колоссальные инвестиции и аннексия вызвала санкции, огромные международные проблемы, но в целом "расширение России" вызвало одноразовый политический восторг у россиян. Повторить его уже нельзя, это отработанный материал. Зачем Путину эта великая Россия? Я вас умоляю, там реалисты и очень циничные ребята", – добавил он.

По мнению журналиста, для Путина сейчас важно остаться в той ситуации, в которой он находится, а еще лучше – вернуться в 2001 год.

"Понимаете, Путин не Гитлер и не Сталин, он не принимает стратегических решений. Он местоблюститель, он не собственник, а нанятый менеджер и для него важно, как и для его акционеров, чтобы все оставалось как есть, не было хуже, а желательно и лучше. А Великая Россия – это сказки для электората Жириновского, это для наивных. Рейтинг Путина не так устойчив, и помимо телевизионных картинок народу нужны зарплаты и пенсии", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремлю необходимо "создать картинку" для снятия санкций перед "нормандским форматом", поэтому российские войска не будут занимать новые позиции и не пойдут на захват серой зоны.

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