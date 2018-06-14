"Он был чужим": Москаль высказался о Крыме

Крым всегда был для Украины чужим, выступая в роли офшорной зоны.

"Он был для Украины чужим. Крым для Украины - это была такая офшорная зона, где отмывалось все награбленное, краденое. Все в землю превращалось, в кучку земли. Строились дома, дворцы, на лето туда приезжали "верхи" - все, кто имел деньги. Как и проститутки", - заявил в интервью OBOZREVATEL председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

По его словам, все российские артисты, кому запрещен сейчас въезд в Украину, выступали тогда во дворце "Юбилейный" в центре Ялты.

"И все наши вожди тогдашние приглашение получали. Я не говорю, что я не получал, давали не по фамилии, а по должности. О Крыме вспоминали в июле и в августе, а 1 сентября про него все забывали. Верховная Рада кричала, что землю незаконно скупают, дома строят, но ни одна проверка ничего не находила. Когда я там работал, было около десяти проверок Генпрокуратуры без результатов. Потом пришли русские, за месяц все национализировали. Все дома, дворцы, все, что не имело подтверждающих документов, было куплено за взятки", - подытожил Москаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Крым предложили переименовать.