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Олег Тягнибок: задайте политику откровенный вопрос

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 8 июля станет кандидат в народные депутаты Украины, лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Отныне героями передачи будут известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Олег Тягнибок: задайте политику откровенный вопрос

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Тягнибоком сегодня в 17:30.

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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Питання два: 1. чому Свобода 5 років боролася з проукраїнською, прозахідною, демократичною владою, яка робила все можливе, щоб укріпити в Україні армію, мову, віру, незалежність, провести декомунізацію. 2. Чому зараз, коли в Україні відбувається очевидний московський реванш, Свобода НЕ бореться з реваншистами, не проводить акцій, блокувань, факельних ход? А продовжує боротись з тими ж таки демократичними проукраїнськими силами, які вже не при владі, в оппозиції, і намагаються протидіяти московському реваншу?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и какой смысл спрашивать что то у того кто в Раду вообще не пройдет?)))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Артеллерист Моня, какой смысл спрашивать что-то у того, кто ответить не может. Он же разговаривает с трудом, oлEгoфpeн он, бгг ☺
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