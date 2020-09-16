"Слуга" пришла в Раду с элитными часами за 3 тысячи евро. Фото

Народная депутат из фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева пришла на работу с элитными часами, стоимость которых стартует от 3,3 тысяч евро.

Соответствующую фотографию в Верховной Раде Украины 15 сентября сделал корреспондент "Апострофа". Женщина засветила часы, сидя в зале парламента.

Уточняется, что речь идет о часах швейцарской марки Jacob & Co. Они называются Five Time Zone. Стоимость аксессуара указана на официальном сайте бренда.

Циферблат Five Time Zone инкрустирован бриллиантами, ремешок выполнен из кожи аллигатора.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Оксана Дмитриева нарвалась в сети на критику из-за слишком дорогой одежды, в которой ее заметили в стенах Верховной Рады.

Она также пришла на заседание парламента в обуви ценой почти в тысячу евро.

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