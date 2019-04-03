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Разрыв с СНГ: Украина расставила точки над "i"

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Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве (Рроссия).

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, это связано с решением Совета национальной безопасности и обороны.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку в соответствии с решением СНБО от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ", введенного в действие указом президента Украины от 19 мая 2018 года №139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества", – говорится в сообщении.

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Разрыв с СНГ: Украина расставила точки над "i"

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Тег
СНГ
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
баба с возу...
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. а ще говорять, що ми, українцi дурнi та на наiвнi, але ми не дурнi, ми просто сало любимо..", - Парубiй ))
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de lik
de lik
Все страны нормальные, хотят что то делать, отношения строить, а есть хахлы свидомые, народец особенный и придурковатый, поэтому обижаться на них не надо, а то море рыть начнут, или горы насыпать сдури
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Северг Олег
Северг Олег
Колобов Макс, Колобов это русская фамилия. Ты кацапская морда к европейцам не примазывайся.
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Колобов Макс
Колобов Макс
de lik, Европа, Украина, США, Канада, страны нормальные хотят договариваться, отношения строить, а ебнутый, чвмазый сосед лезет со своей дружбой. Гнать в шею лапотников и ниц на их «сходняки» умолишенных кумиров большинства из болот.
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