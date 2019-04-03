Разрыв с СНГ: Украина расставила точки над "i"

Украина отказалась участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве (Рроссия).

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, это связано с решением Совета национальной безопасности и обороны.

"Украина не будет участвовать в мероприятии, поскольку в соответствии с решением СНБО от 2 мая 2018 года "О приостановлении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ", введенного в действие указом президента Украины от 19 мая 2018 года №139, наше государство прекратило свое участие в уставных органах Содружества", – говорится в сообщении.

Новости Украина вышла из нового соглашения СНГ

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская Федерация ранее направила приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ.

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров подготовить предложения по прекращению участия Украины в уставных органах СНГ.

В январе 2019 года Украина вышла из трех соглашений по СНГ.

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