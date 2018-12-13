''Окажетесь на передовой!'' США резко предупредили Венгрию об агрессии России

Посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн предупредил Венгрию об угрозе российской агрессии, в том случае, если она не прекратит блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

Восстановить хорошие отношения с Киевом он призвал в публичном обращении к парламентскому комитету. Россия, по cловам посла, сейчас, как никогда опасна для Европы, пишет Reuters.

"Если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии", — сделал он громкое предупреждение.

Венгрия не раз заявляла о том, что будет блокировать решения НАТО по Украине Сегодня

Корнштейн также заявил, что Будапешт, который в значительной степени зависит от российских нефти и газа, играл с огнем, поддерживая президента РФ Владимира Путина.

"Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине — это разговаривать с Украиной, а не блокировать участия Украины в альянсе", — подчеркнул он.

Дэвид Корнштейн Гордон

Напомним, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании" от 5 сентября 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2018 года Венгрия попыталась жестко опозорить Киев перед НАТО, заявив, что положение венгерского нацменьшинства в Украине якобы существенно ухудшилось из-за отсутствия поправок к законам страны об образовании и языке.

15 ноября из Будапешта поступило сообщение о том, что правительство не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерена дождаться смены власти.