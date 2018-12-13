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''Окажетесь на передовой!'' США резко предупредили Венгрию об агрессии России

3.9тЧитать материал на украинском

Посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн предупредил Венгрию об угрозе российской агрессии, в том случае, если она не прекратит блокировать сотрудничество Украины с НАТО.

Восстановить хорошие отношения с Киевом он призвал в публичном обращении к парламентскому комитету. Россия, по cловам посла, сейчас, как никогда опасна для Европы, пишет Reuters.

"Если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии", — сделал он громкое предупреждение.

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Корнштейн также заявил, что Будапешт, который в значительной степени зависит от российских нефти и газа, играл с огнем, поддерживая президента РФ Владимира Путина.

"Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине — это разговаривать с Украиной, а не блокировать участия Украины в альянсе", — подчеркнул он.

Дэвид Корнштейн

Дэвид Корнштейн

Гордон

Напомним, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании" от 5 сентября 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября 2018 года Венгрия попыталась жестко опозорить Киев перед НАТО, заявив, что положение венгерского нацменьшинства в Украине якобы существенно ухудшилось из-за отсутствия поправок к законам страны об образовании и языке.

15 ноября из Будапешта поступило сообщение о том, что правительство не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерена дождаться смены власти.

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Венгрия
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Натанов Иван
Натанов Иван
венгры. выгоните его нахер. пусть быдлу чубатому указывает.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Натанов Иван, пидор, иди ишакам отсасывай, занимался чем занято все твоё подхуйловое племя со времён службы батыю
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Бухалтер Борис, какое твое ссучье дело свинорус.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Интересно, этот посол сам понял ,что сказал??
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Бухгалтер Борис, бояры жри меньше не будешь свои затруднения приписывать другим
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