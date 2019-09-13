Главная Новости
13 сентября • обновлено в 12:20
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Оказавшись перед Путиным..." Зеленский придумал мощный ответ президенту России

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать при первой встрече с главой России Владимиром Путиным.

В кулуарах форума YES в Киеве 13 сентября он ответил на вопрос журналиста: "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете первое?" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"У меня очень много всего, есть что сказать… Да (стратегию строю. — Ред.)" — сказал глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Новости
"Есть идеи!" Зеленский сделал многообещающее заявление по Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале своего выступления Зеленский устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Роль учит ....и то если на гастроли позовут Квартал 95.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Какие напитки предпочитаете?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Клоун, будет на коленях перед Путиным стояти с открытым ртом, по хiхляцкой привычке)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel