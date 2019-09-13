"Оказавшись перед Путиным..." Зеленский придумал мощный ответ президенту России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему есть что сказать при первой встрече с главой России Владимиром Путиным.

В кулуарах форума YES в Киеве 13 сентября он ответил на вопрос журналиста: "Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете первое?" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"У меня очень много всего, есть что сказать… Да (стратегию строю. — Ред.)" — сказал глава государства.

Владимир Зеленский Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале своего выступления Зеленский устроил интерактив и спросил у зала, что для них значит счастье.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!