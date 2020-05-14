Офис президента раскрыл новые данные о визите Зеленского в Оман: ездил не от государства

В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский ездил в Оман в рамках неофициального визита и исключительно за собственные средства.

Такой ответ в ОП дали на запрос народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий документ.

По словам нардепа, в нем также отмечается, что никаких документов президент в Омане не подписывал и никакой делегации там не предусматривалось.

"Но у меня вопрос, почему тогда в это путешествие с Зеленским отправилась государственная охрана и кто оплачивал ее услуги? И почему спикер президента Юлия Мендель сначала заявляла о "встрече на высшем уровне" в рамках этой поездки, а потом оказалось, что все это неофициально?" – прокомментировал ответ ОП Гончаренко.

Он подчеркнул, что нужно требовать довести эту историю до конца.

Документ t.me/oleksiihoncharenko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не нашло нарушений, проверяя полет президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

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