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14 мая • обновлено в 16:36
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Офис президента раскрыл новые данные о визите Зеленского в Оман: ездил не от государства

55.5т
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В Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский ездил в Оман в рамках неофициального визита и исключительно за собственные средства.

Такой ответ в ОП дали на запрос народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующий документ.

По словам нардепа, в нем также отмечается, что никаких документов президент в Омане не подписывал и никакой делегации там не предусматривалось.

Офис президента раскрыл новые данные о визите Зеленского в Оман: ездил не от государства

"Но у меня вопрос, почему тогда в это путешествие с Зеленским отправилась государственная охрана и кто оплачивал ее услуги? И почему спикер президента Юлия Мендель сначала заявляла о "встрече на высшем уровне" в рамках этой поездки, а потом оказалось, что все это неофициально?" – прокомментировал ответ ОП Гончаренко.

Он подчеркнул, что нужно требовать довести эту историю до конца.

Документ

Документ

t.me/oleksiihoncharenko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) не нашло нарушений, проверяя полет президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончаренко
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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cook george
cook george
Не знайшли, бо це не корупція, а зрада. Скоріше 2 в 1.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
хорош пиз=еть!
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Охорона президента-до кінця життя, де б він не був. А от чи мав право їхати в той час - питання окреме.
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