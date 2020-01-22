"Одна страна exit, Украина – enter?" Зеленский призвал ЕС заменить Британию

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании.

Зеленский заявил, что сейчас "очень удобный момент" для Украины и подчеркнул, что страна видит свое будущее в ЕС.

"Что должен сделать Евросоюз? Просто взять Украину в ЕС, это очень сложные вещи, но это очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации, мы поддерживаем курс в ЕС..." – сказал президент.

Он добавил, что многие европейские страны поддерживают стремления Украины и также видят ее будущее в ЕС.

"Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос, какой статус будет у Украины в ЕС, какое будет отношение к нашей стране. Отношение как к мощному игроку, как к стране, которую уважают, или на которую смотрят сверху вниз? Мне кажется, сейчас очень удобный момент. Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины пришло время сделать enter", – добавил Зеленский.

Зеленский призвал принять Украину в ЕС

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в Давосе сделал громкое заявление о Донбассе, сообщив, что Украина готова завершить войну буквально сегодня.

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