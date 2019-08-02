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"Очень мощный менеджер": Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области

2.3т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

"Хочу вам представить нового человека. Очень мощный менеджер. И я вам лично очень завидую. Ивано-Франковщине завидую. Выбирать губернаторов очень трудно, потому что или нет кадров, или нет денег на хорошие кадры", – сказал Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковск, передает "УП".

"Поэтому людей, которые являются, как мы, не хочу говорить о патриотизме, но людей, которые хотят сделать что-то хорошее для Украины, за тот небольшой срок, таких политических волонтеров, действительно не так много. И это один из таких людей", – добавил он.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

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Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Facebook Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль родился в 1975 году, львовянин.

В января 2018 года Шмыгаль стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля президент представил новых глав Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА. Ими стали Игорь Бондаренко и Денис Шмыгаль.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ивано-Франковск
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