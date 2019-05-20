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Объявил войну: Вакарчук сказал, с чего начнет в Верховной Раде

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Лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук назвал главные приоритеты партии "Голос", с которой он пойдет на предстоящие парламентские выборы.

Подробностями артист поделился в интервью "Радио НВ". Основные силы Вакарчук планирует направить на реформу судебной системы.

"У нас будут сбалансированные, но очень кардинальные решения. Я считаю, что начинать надо с судебной системы. Если мы не создадим прозрачные правила игры, неотвратимость наказания, четкую, слаженную работу правоохранительных органов, об остальных реформах нечего и думать", – заявил он.

Новости
Досрочные выборы в Раду: Вакарчук принял решение

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Кроме того, среди главных направлений работы его политсилы Вакарчук назвал также создание конкурентной экономической среды и антимонопольных регуляторов, что поможет устранить монополии на украинском рынке.

"Третья задача – сделать так, чтобы лишить олигархов влияния и контроля над информацией в стране", – сказал новоиспеченный политик. Он предложил запретить тем, чьи активы контролируют больше 1% ВВП, владеть СМИ.

Другим решением вопроса владения олигархами медиа Вакарчук видит формирование наблюдательных советов, в которых владелец СМИ не может "обладать большинством". Его, по словам артиста, должны составлять независимые эксперты.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радио НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что став народным депутатом, намерен и дальше заниматься творчеством.

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Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Симонов Леонид
Симонов Леонид
Нам пока Зеленского хватит. Посмотрим на его первые шаги. Пока Вакарчукив нам не трэба.
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
р
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кулагин сергей
кулагин сергей
Как Вакарчук повторил подвиг Ляшко выиграв в лотерею миллион сразу после памаранчевой революции . Подарок ....
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