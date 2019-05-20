Объявил войну: Вакарчук сказал, с чего начнет в Верховной Раде

Лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель Святослав Вакарчук назвал главные приоритеты партии "Голос", с которой он пойдет на предстоящие парламентские выборы.

Подробностями артист поделился в интервью "Радио НВ". Основные силы Вакарчук планирует направить на реформу судебной системы.

"У нас будут сбалансированные, но очень кардинальные решения. Я считаю, что начинать надо с судебной системы. Если мы не создадим прозрачные правила игры, неотвратимость наказания, четкую, слаженную работу правоохранительных органов, об остальных реформах нечего и думать", – заявил он.

Святослав Вакарчук Радіо Свобода

Кроме того, среди главных направлений работы его политсилы Вакарчук назвал также создание конкурентной экономической среды и антимонопольных регуляторов, что поможет устранить монополии на украинском рынке.

"Третья задача – сделать так, чтобы лишить олигархов влияния и контроля над информацией в стране", – сказал новоиспеченный политик. Он предложил запретить тем, чьи активы контролируют больше 1% ВВП, владеть СМИ.

Другим решением вопроса владения олигархами медиа Вакарчук видит формирование наблюдательных советов, в которых владелец СМИ не может "обладать большинством". Его, по словам артиста, должны составлять независимые эксперты.

Святослав Вакарчук Радио НВ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что став народным депутатом, намерен и дальше заниматься творчеством.

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