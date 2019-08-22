Обсуждали G8: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Они обсуждали российскую агрессию, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины. Также Зеленский поблагодарил Джонсона за принципиальную позицию в вопросе возможного возвращения России в G8.

Украинский президент и премьер Британии отметили невозможность членства России в этом объединении до тех пор, пока она не прекратит нарушать международное право и подрывать мировую безопасность.

"Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ, которая продолжается в Украине, оккупации Крыма и невыполнения Минских соглашений, невозможно говорить о возвращении России на международную площадку, где решаются глобальные проблемы", – говорится в сообщении ОПУ.

Борис Джонсон также заверил, что эта четкая позиция будет продемонстрирована на саммите G7, который пройдет 24-26 августа.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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