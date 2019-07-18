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Обсудили Украину: Путин поговорил с Макроном по телефону

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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили военный конфликт на Донбассе.

Стороны выразили готовность активизировать работу, в том числе, в "Нормандском формате", сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся обстоятельный телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Намечен график предстоящих контактов в различных форматах", - говорится в сообщении.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Кроме того, они затронули ситуацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подчеркнув, что он является важным фактором обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и поддержания режима ядерного нераспространения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 18 июля провел встречу с главой политсовета партии "Опозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и сделал заявление о войне на Донбассе.

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Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Россия
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