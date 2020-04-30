"Обмывали" закон о земле? "Слуг народа" засекли в еще одном ресторане Киева. Фото

В Киеве около ресторана "Монтекки Капулетти" "засекли" членов аграрного комитета Верховной Рады.

Соответствующие фото опубликовало издание "Страна". Отмечается, что народных депутатов от "Слуги народа" Маргариту Шол, Александа Гайду, Павла Халимона заметили у входа в заведение. Как пишет издание, вероятнее всего, депутаты решили "обмыть" принятия закона о земле, который накануне был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Заведение имеет два отдельных входа в отдельные залы: "Монтекки" и "Капулетти". На фото видно, что в части итальянского ресторана "Монтекки" – темно и закрыто, в части "Капулетти" внутри видно, как ходят официанты.

Страна

Страна

Страна

Как пишет издание, ресторан в карантин официально работает лишь в режиме доставки. В ресторане подают итальянскую кухню: салаты, пасту, пиццу, супы. К примеру, салат с телятиной гриль, артишоками, овощами и рукколой стоит 329 грн, паста с мясом кролика 299 грн, пицца "Цезарь" – 247 грн, ризотто с морепродуктами – 345 грн, равиоли с бараниной – 194 грн.

Страна

Страна

Позже к заведению подъехал наряд полиции. Маргарита Шол заявила, что пришла в ресторан лишь доставку забрать. "Я ж иногородний депутат, мне нужно где-то питаться", – сказала она.

Правоохранители заявили, что внутри заведения никого из гостей не обнаружили. В тоже время журналисты "Страны" не видели, чтобы кто-то выходил.

"В связи с этим есть две версии. Первая – они вышли через чёрный ход во двор. Вторая – они спрятались в туалете на время проверки полиции (об этом нам сказали знакомые этих депутатов). В любом случае, то, что полицию не пускали более 15 минут указывает на то, что в ресторане заметали следы", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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