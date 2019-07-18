Сенцова на Вышинского: у Зеленского предложили Кремлю одновременный обмен

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил России обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Кремль призвал отпустить пропагандиста перед тем, как будут освобождены украинские моряки.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.

Российские пропагандисты устроили истерику из-за предложения Зеленского, назвав украинских политиков "терористами".

Вышинский и Сенцов mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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