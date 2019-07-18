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Сенцова на Вышинского: у Зеленского предложили Кремлю одновременный обмен

7.5т Читать материал на украинском

Офис президента Украины Владимира Зеленского предложил России обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Кремль призвал отпустить пропагандиста перед тем, как будут освобождены украинские моряки.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.

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Российские пропагандисты устроили истерику из-за предложения Зеленского, назвав украинских политиков "терористами".

Вышинский и Сенцов

Вышинский и Сенцов

mediananny.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский сказал, когда встретится с Путиным. По словам президента, переговоры должны пройти в "нормандском формате" при участии лидеров Германии и Франции.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Сенцов Юлия Мендель Кирилл Вышинский Владимир Зеленский
Место
Украина
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я не живу на Украине и поэтому не понимаю нюансов, которые понятны украинцам. Но менять своего гражданина на своих граждан - это моветон имхо. Хотя что такое моветон для страны, где матом говорят при детях? Они не джентльмены, это точно.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Спрашивается, зачем нам террориста менять на украинского диссидента? В Цеевропе инакомыслящих дохрена и больше, у нас столько Сенцовых нет!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"обменять Олега Сенцова на Кирилла Вышинского" Гражданина Украины,на гражданина Украины???? Свидури,ну вы и хитрожопые!!!))))))))
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