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8 сентября • обновлено в 11:10
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Обмен состоялся: украинцы прилетели в "Борисполь"

45.2т Читать материал на украинском

В субботу, 7 сентября, спецборт с украинцами, которые были освобождены в Москве в результате обмена пленными, прибыл в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Первым к самолету подошел президент Украины Владимир Зеленский. С трапа сошел освобожденный Павел Гриб. Далее из самолета появились захваченные Россией моряки. Они по очереди подошли к главе государства и обняли его.

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Обмен состоялся: украинцы прилетели в "Борисполь"

Далее украинцы направились к своим родным. Со слезами на глазах толпа встретила Героев. После встречи с освобожденными украинцами Зеленский снял с руки браслеты с их именами.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился эксклюзивный список освобожденных украинцев.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Украина
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Ну теперь всем 35 хероям можно вечерок погулять по Хуиву,насрать полные шаровары,спеть щеневмерлу,а завтра на работу-чистить польские сортиры.
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3
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Край Віктор
Край Віктор
Жизни людей-самое главное в этой долбаной войне. Виват Зеленскому!
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3
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Махов Макс
Махов Макс
Кастрация президента К*цапии Путина-Х*йло прошла успешно. Бгггггаааа
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3
5

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