Обмен состоялся: украинцы прилетели в "Борисполь"

В субботу, 7 сентября, спецборт с украинцами, которые были освобождены в Москве в результате обмена пленными, прибыл в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Первым к самолету подошел президент Украины Владимир Зеленский. С трапа сошел освобожденный Павел Гриб. Далее из самолета появились захваченные Россией моряки. Они по очереди подошли к главе государства и обняли его.

Далее украинцы направились к своим родным. Со слезами на глазах толпа встретила Героев. После встречи с освобожденными украинцами Зеленский снял с руки браслеты с их именами.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился эксклюзивный список освобожденных украинцев.

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