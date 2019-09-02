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2 сентября • обновлено в 11:15
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Обмен пленными: у Зеленского выступили с обнадеживающим заявлением

3.1т Читать материал на украинском

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что может подтвердить официальное заявление Офиса президента.

"Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", – сказал Ермак.

Андрей Ермак

Андрей Ермак

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"В телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. – Ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
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