Обмен пленными: у Зеленского выступили с обнадеживающим заявлением

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что может подтвердить официальное заявление Офиса президента.

"Это очень деликатная тема, и я хотел бы попросить всех не распространять фейковые новости, а также информационные сообщения, основанные на неподтвержденных данных", – сказал Ермак.

Андрей Ермак Вести

"В телефонном разговоре двух президентов (Зеленского и Путина. – Ред.), сам факт которого я поддерживаю, эта тема обсуждалась, и у меня есть большая надежда на то, что это произойдет в самом скором времени. Работа ведется, уверяю вас", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

Офис президента Украины заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа.

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что 2 сентября не состоится обмен пленными между Украиной и Россией.

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