Почему план Украины по возврату Крыма может провалиться: эксперт рассказала о подвохе России

Российские дипломаты всячески избегают попыток украинских коллег обсудить вопрос возвращения оккупированного Крыма.

Об этом OBOZREVATEL рассказала эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская. Комментируя идею создания Украиной платформы деоккупации полуострова, она отметила, что во время переговоров доходило до того, что россияне вставали со своих мест и демонстративно покидали площадку после вопроса о Крыме.

"Во-первых, российские власти в любой форме отказываются обсуждать вопрос Крыма с украинской делегацией, или с другими государствами. Была утечка информации после очередного заседания ТКГ, что русские как только слышали вопрос об аннексированной территории, демонстративно вставали и уходили. Они показывают тем самым, что якобы вопрос решен. Во-вторых, все ухудшается и тем, что за последнее время в России внесли изменения в законодательство, и вопрос территориальной целостности обсуждать на переговорах нельзя", – пояснила эксперт.

Российские оккупационные войска в Крыму, 2014 год

Отдельно Осмоловская подчеркнула, что озвученная идея о создании новой площадки по Крыму вице-премьер-министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий имеет и свои плюсы.

"Работа над альтернативой и повышение "цены вопроса Крыма". Это обращения Украины в международные инстанции, работа с судами, исками, компенсациями. Необходимо развивать тему о том, что события в 2014 году были именно незаконной аннексией полуострова со стороны РФ. Усиление санкций со стороны европейских партнеров. Так как в нынешнем виде они не наносят смертельный урон для режима в РФ", – говорится в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина планирует возвращать Крым путем развития собственного государства и с помощью международного давления.

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